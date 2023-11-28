استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة بيتونيا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأضافت الوزارة في بيان لها، بوصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبي بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الشاب ياسين عبد الله الأسمر (26 عاما) من سكان بلدة بيتونيا استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر خلال مواجهات اندلعت في البلدة، فيما أصيب شاب آخر (23 عاما) بالرصاص الحي في القدم.



وفي وقت سابق من مساء الإثنين، اقتحمت شرطة الاحتلال منازل ذوي عدد من المعتقلين المقدسيين قبيل الإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل، وحذرتهم من إقامة أي مظاهر احتفال أو تجمعات.