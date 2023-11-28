إطلاق سراح 33 أسيرا فلسطينيا بموجب صفقة تبادل الرهائن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عن 33 معتقلا، بينهم 3 سيدات و30 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة، ضمن الدفعة الرابعة من "صفقة التبادل".

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عددا من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى رام الله، في حين تم الإفراج عن المعتقلين المقدسيين من "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.

واستقبل مئات المواطنين، المعتقلين المفرج عنهم في مدينة رام الله، وسط ترديد الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى داعية إلى الإفراج عن المعتقلين كافة في سجون الاحتلال.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير قد أعلنا في بيان مشترك، قائمة أسماء الدفعة الرابعة من المعتقلين الأطفال والمعتقلات الذين تم الإفراج عنهم الليلة، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية"، وتضم 3 سيدات، و30 طفلا،