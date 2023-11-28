بولندا تعلق مرور الشاحنات عبر نقطة تفتيش أخرى على الحدود مع أوكرانيا

قرر حرس الحدود البولنديون، مساء أمس الاثنين، تعليق مرور مركبات الشحن عبر نقطة تفتيش أخرى على الحدود مع أوكرانيا لمدة يوم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقالت خدمة حرس الحدود الأوكرانية في بيان أن: " تسجيل الشاحنات والحافلات عند نقطة تفتيش أوجرينوف-دولجوبيشيف محدود مؤقتا".

وذكرت أن "القرار اتخذ بسبب أعمال الإصلاح وانقطاع التيار الكهربائي على الجانب البولندي من نقطة التفتيش. كما يتم العمل بتعليق مرور الشاحنات لمدة يوم".

وأضافت خدمة الحدود الأوكرانية: "وفقا للمعلومات الواردة من حرس الحدود البولنديين، في 28 نوفمبر 2023، سيكون هناك انقطاع للتيار الكهربائي عند نقطة تفتيش دولجوبيتشيف بسبب أعمال الإصلاح".

وأغلقت في 6 نوفمبر ثلاث نقاط تفتيش رئيسية على الحدود مع أوكرانيا وهي "ياجودين" و"كراكوفيتس" و"رافا روسكايا". وفي 23 نوفمبر تم اغلاق نقطة تفتيش رابعة "ميديكا - شيجيني".

ويطالب البولنديون بإلغاء المزايا التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لشركات النقل من أوكرانيا، واستعادة الإجراء السابق للترخيص الإجباري لنقل البضائع التجارية الأوكرانية وإلغاء التصاريح الصادرة لشركات النقل الأوكرانية بعد 24 فبراير من العام الماضي.

ووفقا لدائرة الحدود الأوكرانية في 24 نوفمبر، كان هناك "حوالي 3700 شاحنة في الطابور لدخول أوكرانيا".