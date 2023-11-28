منظمة الصحة العالمية تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ

دعت منظمة الصحة العالمية ومجتمع الصحة العالمي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ، وأن يحتل تأثير المناخ على الصحة مركز الصدارة في مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 الذي يعقد في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر في دبي.

وأكد مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في بيان ضرورة توسيع نطاق التركيز على المناخ ليشمل صحة الإنسان، والتزام المفاوضين بتحمل مسؤولية صحة السكان في جميع أنحاء العالم، مشددًا على أن إعطاء الأولوية للصحة ليس مجرد خيار، بل هو أساس المجتمعات القادرة على الصمود، ويجب على القادة الخروج بقرارات قوية تتوقعها شعوبهم وتحتاجها اقتصاداتهم بشكل عاجل.

مما يذكر أن الأحداث المناخية التي شهدها العالم في الأشهر الأخيرة كشفت ما ينتظر العالم من خلال تزايد درجات حرارته وسخونتها في معظم الدول.