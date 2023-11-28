جيرونا يتعادل مع بلباو ويتقاسم صدارة الدوري الإسباني مع ريال مدريد

الثلاثاء 28/نوفمبر/2023 - 12:50 ص

في مباراة مثيرة شهدت إثارة وندية، تعادل فريق جيرونا مع نظيره أتلتيك بيلباو بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما مساء الإثنين على ملعب "إيبيروستار" ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الإسباني.

افتتح فيكتور تسيجانكوف التسجيل ليورونا في الدقيقة 55، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، عانقت الشباك على يمين الحارس يان أوبلاك.

وحاول أتلتيك بيلباو العودة إلى المباراة، وضغط على دفاع جيرونا، وتمكن اينياكي ويليامز من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68، بعد تمريرة عرضية من إينياكي أليكسيس.

وشهد الشوط الثاني العديد من الفرص الخطيرة من كلا الفريقين، ولكن لم يتمكن أي منهما من تسجيل هدف الفوز.

بهذا التعادل، يحافظ جيرونا على آماله في المنافسة على اللقب، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد المتصدر.

التغييرات التي أجريتها