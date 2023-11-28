"زراعة مستقبل وطن" تعقد مؤتمرها الأول لدعم وتأييد الرئيس السيسي

عقدت أمانة الزراعة والموارد المائية، المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب هشام الحصري، مؤتمرها الأول، لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمدينة شبين الكوم بالمنوفية.

شارك في المؤتمر، الأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة الزراعة والموارد المائية المركزية بتشكيلها الجديد، وأمناء الأمانة بمحافظات المنوفية والغربية والقليوبية.

أكد النائب هشام الحصري، أن الجمعيات التعاونية قدمت الكثير وأنها الممثل الشرعي للفلاحين، مشرا إلي أن الزراعة تعد من أهم القطاعات داخل الدولة المصرية والعالم، وأن القيادة السياسية وضعت الزراعة المصرية على الطريق الصحيح، لافتا لدور الفلاح المهم، منوها إلى ضرورة ممارسة الحق الانتخابي والنزول لدعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما توالت كلمات الضيوف للتأكيد على أهمية دور الدولة المصرية في دعم الفلاح خلال الفترة الماضية، كما أكد المشاركون في جميعهم دعمهم وتأييدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.