إزالة 4400 متر تعديات على أراضي الدولة بحلوان

تابعت المهندسة چيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الجهود التي قام بها حي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار رئيس الحي بتنفيذ ٢ ازالة في المهد بالموقع الكائن مساكن أطلس بجوار مسجد سفينة النجاه اخر شارع ذكي حواس شرق حلوان وكذا الموقع الكائن بشارع رئاسة الجمهورية من كورنيش النيل.

واكدت نائب محافظ القاهرة أنه تم ازالة اسوار من الطوب الاحمر والابيض علي مساحة اجمالية ٤٤٠٠م تقريبا وتمت الازالات حتي سطح الارض وذلك بالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية ومديري المتابعة الميدانية ومدير الاشغالات ومشرفي المناطق وادارة الاملاك والاجهزة المعنيه بالحي.

يأتي ذلك في ضوء متابعة ملف ازالة ازالة التعديات علي أملاك الدولة والارضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي أملاك الدولة وهيبه الدولة علي اراضيه و تنفيذ القرار الصادر من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتشكيل مجموعات عمل لتنفيذ الازالات وحالات التعدي علي أملاك الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة كاملة وانهاء كافة التعديات بالاستيلاء علي اراضي الدولة والاراضي الزراعية وتنفيذ الازالة الفورية لاي مخالفات بناء وتطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين .