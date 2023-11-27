دوري أبطال أوروبا.. مانشستر يونايتد يعاني من غيابات بالجملة قبل مواجهة جالاتا سراي

يستعد مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة مضيفه جالاتا سراي التركي، بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال مانشستر يونايتد، في بيان، إنه يعاني من غيابات بالجملة قبل المباراة، حيث تم إيقاف ماركوس راشفورد مباراة واحدة بسبب طرده في مباراة كوبنهاجن، كما غاب راسموس هويلوند عن مباراة إيفرتون الأخيرة بسبب الإصابة، ويأمل أن يكون في وضع يسمح له بالسفر إلى تركيا.

وإلى جانب راشفورد وهويلوند، يعاني مانشستر يونايتد من إصابات 7 لاعبين آخرين، وهم كاسيميرو، ليساندرو مارتينيز، جوني إيفانز، كريستيان إريكسن، تايريل مالاسيا، أماد ديالو وماونت.

ويعني ذلك أن مانشستر يونايتد سيدخل المباراة بتشكيل محترق، حيث سيضطر للاعتماد على عدد كبير من اللاعبين البدلاء.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن جالاتا سراي صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر بايرن ميونخ المجموعة برصيد 12 نقطة، ويأتي كوبنهاجن في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

