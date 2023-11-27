نائب الأمين العام للناتو يؤكد التزام الحلف بالابتكار في مجالي الدفاع والأمن

قال نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو" ميرتشيا جيوانا اليوم الاثنين، إنه على الرغم من أن التكنولوجيات الحديثة في مجالي الدفاع والأمن قد تحول حياتنا إلى الأفضل بطرق لا حصر لها، إلا أنها مثل أي تكنولوجيا جديدة، يمكن أن تجلب مخاطر لا سيما على الأمن.

وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر الابتكار المسئول للدفاع والأمن في العاصمة البلجيكية بروكسل، أعرب جيوانا عن شكره لبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج على تنظيم الحدث، بالتعاون مع قسم التحديات الأمنية الناشئة في الناتو.

وأضاف جيوانا أنه من الضروري تطوير التقنيات المبتكرة بشكل مسئول واحترام قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وقال نائب الأمين العام إنه بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية الممتازة وأفضل الباحثين والشركات الناشئة الإبداعية، يتمتع الناتو بمجتمعات حرة ومنفتحة حيث يمكن للمواهب أن تزدهر، ويمكن للأشخاص أن يبدعوا، ويمكن أن تتدفق التمويلات، مشيرا إلى أن الديمقراطيات تطلق العنان للإبداع، في حين أن الأنظمة الاستبدادية تقيده.

وأكد جيوانا أن الناتو يقوم بالابتكار بشكل متعاون ومختلف من أجل الحفاظ على وتيرة التطورات التكنولوجية، بل والأهم من ذلك كله، أنه يلتزم بالابتكارات بطريقة مسئولة.