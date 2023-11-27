فريد زهران: الأولويات هي ما يحتاجه الشعب

قال فريد زهران المرشح الرئاسي خلال مؤتمره الجماهيري بقرية شرشابة بزفتى: الغربية محافظة لها تاريخ مشرف، كسرت شوكة الحملة الفرنسية، وكلنا يذكر زفتى ودورها، كما أن قرية شرشابة أنجبت الكثير من العظماء في مختلف المجالات.

وتابع: أقدم نفسي مرشحا لرئاسة الجمهورية لإحداث التغيير الذي أصبح ضرورة.

وتابع: إصلاح الاقتصاد ضرورة، إعادة ترتيب الأولويات ضرورة، دراسة المشروعات قبل تنفيذها ضرورة.

وتابع: الحكومة الحالية أقامت مشروعات وأنفقت دون مراعاة رأي أصحاب المصلحة والاختصاص والرأي والخبرة، فتم اهدار مليارات.

واستكمل: الأجيال القادمة ستسدد ديون الحكومة الحالية، وللأسف هذه الأموال لم يستفد منها أحد.

وأكد أن الأولويات هي ما يحتاجه الشعب ويجب ترك التفاصيل لأهل الاختصاص.

وأكد زهران أن التغيير متاح عبر صندوق الانتخاب، فمن يريد التغيير ماعليه سوى الذهاب للصندوق واختيار من يمثل التغيير، ومن يريد السير في نفس الطريق فليذهب للصندوق كذلك ويختار .