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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ البحيرة تناقش مطالب المواطنين في إيتاي البارود

لقاء خدمة المواطنين
لقاء خدمة المواطنين
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تواصل محافظة البحيرة، عقد لقاءات للمواطنين من خلال إدارة خدمة المواطنين بكل وحدة محلية، بهدف تقليل مسافة الانتقال على المواطنين من والى العاصمة دمنهور وعدم تكبدهم مشقة الانتقال البدنية و الاقتصادية.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الإلتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وسريع وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائها بالمواطنين ممن لديهم مطالب وإحتياجات بمركز ومدينة ايتاى البارود والبالغ عددهم 10 مواطنين وذلك بحضور الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، الدكتورة كريمة عاشور، مدير مديرية الطرق والنقل والمهندس فايز الجندى، مدير مديرية الإسكان وشعبان بصيص، رئيس مركز ومدينة ايتاى البارود .

حيث قام كل مواطن بعرض مشكلته وإحتياجاته.
ووجهت نائب محافظ البحيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الإحتياجات والمطالب.

وشددت بلبع، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة خدمة المواطنين لقاء خدمه المواطنين البحيرة