«ستواني» يقود هجوم جيرونا أمام أتلتيك بيلباو لاقتناص صدارة الدوري الإسباني

أعلن نادي جيرونا الإسباني، تشكيل لاعبيه الأساسي لمواجهة أتلتيك بيلباو، اليوم الاثنين، على ملعب "إستادي مونتيليفي"، في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

واعتمد ميجيل أنخل سانشيز المدير الفني لفريق جيرونا على كريستيان ستواني في خط الهجوم حيث يتميز بالقوة والسرعة والقدرة على تسجيل الأهداف.

وجاء تشكيل جيرونا كالتالي:

حراسة المرمى: باولو غازانيجا

خط الدفاع: أرناو مارتينيز إريك جارسيا - دالي بليند - ميجيل جوتيريز

خط الوسط: فيكتور تسيجانكوف - يانجل هيريرا - أليكس غارسيا سيرانو - مكرر - سافيو دي أوليفيرا

خط الهجوم: كريستيان ستواني

ويسعى جيرونا لاقتناص صدارة الدوري الإسباني حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يحتل أتلتيك بيلباو المركز السادس برصيد 24 نقطة.