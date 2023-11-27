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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

النائب إيهاب منصور: لابد من التغيير السلمي الأمن لمقاعد السلطة

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قال النائب إيهاب منصور، عضو الهيئة الاستشارية لحملة المرشح فريد زهران خلال المؤتمر الانتخابي للمرشح بقرية شرشابة بمركز زفتى بالغربية: 
تحدثنا كثيرا عن مشاكل المواطنين في الزراعة والصناعة والطرق داخل المحافظات، لكن المسؤولين غير مسؤولين ولا يهتمون. 
وتابع: تحدثنا عن ضرورة تطبيق نسب الانفاق على التعليم والصحة في الدستور، لكن المسؤولين لا يهتمون. 
وأضاف: هنا نتحدث بلسانكم، نتحدث عن ضرورة الحصول على تعليم جيد، رعاية صحية حقيقية. 

وقال: نسأل عن قانون التأمين الصحي، عن تعيين المعلمين لسد العجز، عن قانون التصالح، لكن المسؤولين غير مسؤولين، ولا يسمعون. 

وتابع: وهنا أقول لابد من التغيير السلمي الأمن لنصلح السفينة وننجو جميعا من الغرق.. مختتما: حالنا الآن يشبه مركب مليئة بالثقوب تدخلها المياة من كل ناحية، لابد من إصلاح الثقوب لننجو جميعا. 

قانون التصالح النائب إيهاب منصور حملة المرشح فريد زهران