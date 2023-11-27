النائب إيهاب منصور: لابد من التغيير السلمي الأمن لمقاعد السلطة

قال النائب إيهاب منصور، عضو الهيئة الاستشارية لحملة المرشح فريد زهران خلال المؤتمر الانتخابي للمرشح بقرية شرشابة بمركز زفتى بالغربية:

تحدثنا كثيرا عن مشاكل المواطنين في الزراعة والصناعة والطرق داخل المحافظات، لكن المسؤولين غير مسؤولين ولا يهتمون.

وتابع: تحدثنا عن ضرورة تطبيق نسب الانفاق على التعليم والصحة في الدستور، لكن المسؤولين لا يهتمون.

وأضاف: هنا نتحدث بلسانكم، نتحدث عن ضرورة الحصول على تعليم جيد، رعاية صحية حقيقية.

وقال: نسأل عن قانون التأمين الصحي، عن تعيين المعلمين لسد العجز، عن قانون التصالح، لكن المسؤولين غير مسؤولين، ولا يسمعون.

وتابع: وهنا أقول لابد من التغيير السلمي الأمن لنصلح السفينة وننجو جميعا من الغرق.. مختتما: حالنا الآن يشبه مركب مليئة بالثقوب تدخلها المياة من كل ناحية، لابد من إصلاح الثقوب لننجو جميعا.