النائب أحمد قناوي: الجمهورية الجديدة يعبر عن مصرهم وليس ما نشعر به

قال النائب أحمد قناوى نائب رئيس حزب العدل، ان الجمهورية الجديدة تعبير تستخدمه الحكومة والاعلام لكنه يعبر عن مصر كما يرونها وليس كما نشعر بها ونريدها.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، بمحافظة الدقهلية: سمعنا عن أكبر جامع وكنيسة وأطول برج وهذه هي الأولويات التي يروا أنها تناسب الجمهورية الجديدة، بعض هذه المشروعات جيد لكن لابد من ترتيب الأولويات، فالتعليم الجيد والرعاية الصحية الملائمة وتوفير فرص عمل أهم من بناء المدن التي لا يسكنها أحد.

وأكد قناوى، أهمية أن تجد الاسرة المصرية خدمة علاجية جيدة وحياة جيدة وهذا هو هدفنا، ونقدم خلال هذه الانتخابات بديل حقيقي وهي فرصة لا تتكرر إلا كل 6 سنوات والمواطنين عليهم الاختيار.

وأوضح أن كل مواطن له حرية الاختيار فيجب أن يختار حسب الأولويات التي يراها، ولذلك نقدم لكم المرشح فريد زهران رئيسا للجمهورية أولوياته هي احتياجاتكم.