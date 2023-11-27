معتز الشناوي: نحتاج تغييرا حقيقيا

قال الدكتور معتز الشناوي المتحدث باسم الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي فريد زهران: ساءني ما شاهدته اليوم أثناء قدومي للمؤتمر، وهو لا يختلف بكل أسف عن أحوال محافظات عديدة، طرق غير ممهدة وبلا إنارة وضيقه جدا رغم انها تسير فى اتجاهين.

وأضاف: لذلك فإن فريد زهران هو المرشح الأمثل لرئاسة جمهورية مصر العربية ليغير الواقع ويعيد أم الدنيا لمكانتها، فلسنا بحاجة لجمهورية جديدة بل نحتاج لاستعادة الجمهورية التى شوهوها عمدا طوال اعوام كثيرة.

وأوضح الشناوى أن فريد زهران وحملته يقدمون برنامج للأجيال القادمة يضمن العيش بكرامة وعدالة وحرية، وينهى المعاناة من نظام الكشف في المستشفى بالواسطة، والتعليم الغائب ويعيد لشبابنا الارتباط بوطنهم، ويجعلهم يتمسكون بالعيش فيه ويستطيعون تحقيق احلامهم، ويوقف الهجرة غير الشرعية والبحث عن الفرصة الضائعه.

وتابع: هذا لا يحدث الا بتغيير حقيقي في البلد ولن يحدث بنا وحدنا. وطالب المواطنين بالاختيار الصحيح لحياة صحيحة مشددا على ضرورة المشاركة.