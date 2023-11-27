ads
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة: فخور بأبطال الإسكواش للحفاظ علي تصدرهم التصنيف العالمي للعبة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي: "فخور بأبنائي أبطال الإسكواش، لمواصلة الحفاظ علي تصدر التصنيف العالمي للعبة، والتطور الملحوظ للمراحل العمرية وتميزها في البطولات الكبرى".


جاء ذلك تعليقًا علي تصدر أبطال المنتخب المصري للإسكواش الترتيب العالمي للعبة، على مستوى الرجال: المركز الأول علي فرج، المركز الثالث مصطفى عسل، المركز السادس كريم عبدالجواد، المركز السابع مازن هشام، والمركز التاسع البطل العالمي طارق مؤمن.

وعلى مستوى السيدات: المركز الأول نور الشربيني، المركز الثاني نوران جوهر، المركز الثالث هانيا الحمامي، المركز السابع نور الطيب.


وقال وزير الشباب والرياضة: "بكل فخر وسعادة نثني ونثمن الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية، وذلك بفضل الدعم غير المحدود من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية".

 

وزير الرياضة الاسكواش التصنيف العالمي اشرف صبحي احمد محمدي