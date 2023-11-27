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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بهدف وأسيست.. تريزيجيه يتألق في تعادل طرابزون وسيفاس سبور بالدوري التركي

طرابزون سبور وسيفاس
طرابزون سبور وسيفاس سبور
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في مباراة مثيرة وقوية، حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم، على نتيجة مباراة طرابزون سبور وسيفاس سبور ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري التركي الممتاز.

تقدم سيفاس سبور بهدفين في الشوط الأول عن طريق صموئيل سايز في الدقيقة 4 وراي ماناج في الدقيقة 20، قبل أن يقلص طرابزون سبور الفارق بهدف نيكولا بيبي في الدقيقة 39.

وشارك محمود حسن تريزيجيه كبديل لطرابزون سبور في الدقيقة 39، حيث صنع هدف التعادل بول أونواتشو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وتقدم سيفاس سبور مرة أخرى بهدف رايم ماناج في الدقيقة 67، قبل أن يسجل تريزيجيه هدف التعادل لطرابزون سبور في الدقيقة 76.

وأوشك تريزيجيه أن يسجل هدف الفوز لطرابزون سبور في الدقيقة 87، ولكن حارس سيفاس سبور أنقذ الموقف.

بهذا التعادل، حصل كل فريق على نقطة، حيث أصبح رصيد طرابزون سبور 23 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد سيفاس سبور 15 نقطة في المركز الثاني عشر.
 

تريزيجيه طرابزون الدوري التركي