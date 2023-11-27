استجواب برلماني لرئيس وزراء اليابان حول مزاعم تقديم هدايا لأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية

تعرض رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لاستجواب بالبرلمان اليوم الاثنين، من كتلة المعارضة بشأن تصريحات حاكم محافظة "إيشيكاوا" هيروشي هاسي بأنه قدم هدايا لأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية خلال محاولة استضافة ألعاب طوكيو.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن التعليقات التي أدلى بها النائب السابق، الذي ينتمي للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ويرأس لجنة الترويج لاستضافة أولمبياد طوكيو، أحدثت ضجة كبيرة عندما قال إنه استخدم الأموال التقديرية لأمانة مجلس الوزراء المعروفة باسم "الأموال السرية"، لتقديم الهدايا لأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوضحت أنه في حال تلقي أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، الذين يتمتعون بحق التصويت في اختيار المدينة المضيفة للألعاب الأوليمبية، هدايا من اليابان، فإن ذلك يشكل انتهاكا لقواعد أخلاقيات المنظمة.

من جانبه.. طالب أحد المشرعين من الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض الرئيسي في اليابان - بجلسة برلمانية اليوم - كيشيدا على تحمل مسؤولية التحقيق في تعليقات هاسي وإبلاغ البرلمان بالنتائج.

وكان توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قد قال للصحفيين، الأسبوع الماضي، إنه ليس على علم بمثل هذه التعليقات التي أدلى بها هاسي.

وفي عام 2013، حصلت طوكيو على دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، ولكن بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد، تم تأجيل الحدث لمدة عام.