نائبة رئيس المفوضية الأوروبية تبحث في أوكرانيا مبادرة توسيع الاتحاد

تبحث نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا، خلال زيارتها الحالية إلى العاصمة الأوكرانية كييف، مبادرة توسيع الاتحاد الأوروبي.

وأعربت جوروفا - في منشور عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) "تويتر سابقا" - عن سعادتها بالقدوم إلى كييف.. وقالت "سأناقش مع أصدقائنا الأوكرانيين مبادراتهم الرامية إلى توسيع الاتحاد، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الفساد".

وأضافت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية: "سندعم أوكرانيا بقدر ما يتطلبه الأمر، وطالما استغرق الأمر ذلك".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد قامت في 4 نوفمبر الجاري بزيارة غير معلنة إلى أوكرانيا، والتقت مع كبار القادة السياسيين في البلاد قبل صدور تقرير بشأن توسيع نطاق الاتحاد الأوروبي الذي تعتزم المفوضية الأوروبية نشره قريبا، والذي سيتضمن تقييما للتقدم الذي أحرزته أوكرانيا في طريقها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.