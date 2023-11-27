جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول "مكافحة الفساد والحوكمة"

نظمت الإدارة العامة لشؤن وتنمية المواهب، بجامع أسيوط، اليوم الإثنين ٢٧ من نوفمبر؛ ورشة عمل في مجال: "مكافحة الفساد والحوكمة "، والممتدة أعمالها خلال الفترة من ٢٧ إلي ٢٩ من نوفمبر، تحت إشراف الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، وذلك بقاعة المناقشات رقم (١) التابعة لمركز المؤتمرات، بالمبني الإداري بالجامعة.

شهدت ورشة العمل حضور؛ محمود يونس رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية، وخالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وحاضر خلالها الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، وذلك بمشاركة نحو (٤٧) من العاملين بقطاع الموارد البشرية (شئون عاملين ) بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، سعي إدارة الجامعة إلى تنظيم ورش عمل؛ لتوعية القيادات، والموظفين، وتنمية، وتطوير قدراتهم العلمية، والمعرفية؛ لإرساء مبادئ الشفافية، والنزاهة، وتحقيق العدالة، بين كافة قطاعات الجامعة؛ وتحسين الأداء الوظيفي، والحفاظ علي المال العام، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية، وسعيها إلي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار الأستاذ محمود يونس، الى أن تلك الورشة تأتي؛ في إطار تنفيذ خطة الإدارة المركزية للموارد البشرية (الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب؛ لمكافحة، ومجابهة الفساد؛ بمختلف قطاعات الجامعة سواء المالية، أو الادارية ؛ بما يعكس زيادة وعي العاملين بهذه الظاهرة، وضمان الحفاظ علي المال العام، وضمان بيئة عمل مستقرة، فضلًا عن ضمان خدمة مرضية للجمهور، وذلك بتنفيذ اللوائح، والقوانين، متمنيًا لكافة المشاركين الإفادة القصوى من القامات العلمية المشاركة.

وأضاف خالد عمران، أن الورشة تناقش عددًا من الموضوعات المهمة حول: (الإطار التشريعي، والمؤسسي؛ لمكافحة الفساد في مصر)، ويحاضر خلالها الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، و(لجنة الموارد البشرية)، ويقدم الأستاذ محمود يونس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، محاضرة حول: (الفساد، وآثاره السلبية علي المجتمع)، ويحاضر خلالها الدكتور محمد محمد سليمان وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و(النواحي النفسية، والسلوكية، والانصياع لشهوات النفس، وعلاقتهما بفعل الفساد، وكيفية معالجة ذلك)، ويحاضر بها الدكتورة نسمة عصمت كلية الآداب- قسم علم النفس.

وتضمنت محاضرة "الإطار التشريعي، والمؤسسي؛ لمكافحة الفساد في مصر "، التي قدمها الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق) عددًا من المحاور المهمة منها: أطر مكافحة الفساد في مصر، عقوبة مرتكبي أعمال الفساد الإداري، الأساس الدستوري لمكافحة الفساد (مادة ٢١٨، ومادة ٢٧، ومادة ٢٨ )، وتعريف الفساد المالي، والإداري، وأسبابه، وواجبات الموظفين، ومسؤوليتهم التأديبية.