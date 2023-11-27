اقرأ غدا في "البوابة".. حرية بطعم الألم

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الاثنين 28 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

حرية بطعم الألم

أسيرات محررات يتحدثن لـ "البوابة": فرحتنا منقوصة بسبب الشهداء.. التعذيب بشع.. والإهانة والضرب بشكل يومي

صامدون مثل أشجار الزيتون.. مزارعو فلسطين لـ "البوابة" إسرائيل تدمر الأشجار.. والاحتلال يمنعنا من جني المحصول.. وهجمات المستوطنين لا تتوقف

متى يعلنون محاكمة “نتنياهو ؟”

3 منظمات حقوقية فلسطينية تطالب المحكمة الدولية التحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية.. والمدعي العام لـ "الجنائية الدولية" ينذر تل أبيب: لا يوجد شيك على بياض

المصريون والاختيار التاريخي.. الانتخابات الرئاسية استحقاق تعددي ديمقراطي يؤكد استقرار الدولة المصرية

"نابليون" ما زال يثير الجدل

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