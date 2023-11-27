ads
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. حرية بطعم الألم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الاثنين 28 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

حرية بطعم الألم
أسيرات محررات يتحدثن لـ "البوابة": فرحتنا منقوصة بسبب الشهداء.. التعذيب بشع.. والإهانة والضرب بشكل يومي
صامدون مثل أشجار الزيتون.. مزارعو فلسطين لـ "البوابة" إسرائيل تدمر الأشجار.. والاحتلال يمنعنا من جني المحصول.. وهجمات المستوطنين لا تتوقف
متى يعلنون محاكمة “نتنياهو ؟”
3 منظمات حقوقية فلسطينية تطالب المحكمة الدولية التحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية.. والمدعي العام لـ "الجنائية الدولية" ينذر تل أبيب: لا يوجد شيك على بياض
المصريون والاختيار التاريخي.. الانتخابات الرئاسية استحقاق تعددي ديمقراطي يؤكد استقرار الدولة المصرية
"نابليون" ما زال يثير الجدل

1

2 - 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 

فلسطين المستوطنين نتنياهو