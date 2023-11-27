موسكو: نقيم إيجابيًا بادرة حماس بإطلاق سراح مواطن روسي من غزة

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تقدير بلادها لبادرة حسن النية من قبل قيادة حركة حماس بالإفراج عن مواطن روسي، مشيرة إلى أن روسيا ستواصل مساعيها الرامية إلى الإفراج عن جميع المواطنين الروس.

وقالت زاخاروفا، في بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين: "نحن نقيم بشكل إيجابي بادرة حسن النية، التي أبدتها قيادة حركة حماس واستعدادها للتعاون البناء في حل المشاكل الإنسانية التي لها أهمية خاصة بالنسبة لنا".

وأضافت زاخاروفا: "سنواصل السعي للإفراج السريع عن الرهائن الروس الباقين المحتجزين في قطاع غزة عبر الاتصال مع جميع الأطراف المعنية".