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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تدمير مقر لفلول داعش والحكم بالإعدام على 4 من عناصر التنظيم بالعراق

عناصر من قوات الأمن
عناصر من قوات الأمن العراقية
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داهمت قوة مشتركة من القوات الأمنية العراقية وعمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، مقرا لفلول تنظيم داعش الإرهابى في قرية مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الوطنية العراقية (نينا) أن " المقر كان يتخذه الارهابيون ملاذًا لهم وتم تدميرها بالكامل".

على صعيد متصل، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية بالعراق، حكما بالإعدام على أربعة عناصر ينتمون إلى (داعش) الإرهابي قاموا بتصنيع طائرات مسيرة وعبوات ناسفة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بالعراق، أن الإرهابيين قدموا دعما لوجستيا لعصابات تنظيم داعش بهدف استهداف القوات الأمنية العراقية.

القوات الأمنية العراقية صلاح الدين داعش