كريستيانو رونالدو يرفض احتساب ركلة جزاء للنصر في لقطة مثيرة

لازال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يواصل لقطاته المثيرة؛ وذلك خلال المباراة التي تقام حاليا بين النصر وبيرسبوليس، في إطار لقاءات دوري أبطال أسيا موسم 2023-2024.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح كريستيانو رونالدو بعد الاصطدام بلاعب بيرسبوليس.

ولكن النجم البرتغالي أشار للحكم بعدم احتسابها، رغم سقوطه على الأرض في إشارة للقطة عظيمة من الدون.

ومازالت المباراة مستمرة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشكيل النصر لمواجهة بيرسبوليس الإيراني

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، أيمن يحيى

خط الوسط: أوتافيو مونتيرو، بروزوفيتش، سامي النجعي.

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.