ألكسندر عون يكتب: دور ملحوظ.. بكين تؤكد الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار وحل الدولتين

تنشط الصين بشكل متزايد في الشرق الأوسط وتعتزم وضع نفسها كوسيط في القضية الإسرائيلية الفلسطينية الشائكة.

استقبلت الصين عددًا من رؤساء الدبلوماسية من الدول العربية والإسلامية في ٢٠ نوفمبر لبحث الوضع في غزة ومحاولة الضغط من أجل فرض وقف لإطلاق النار.

حيث أجرى وزير الخارجية الصيني وانج يي محادثات مع نظرائه؛ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (المملكة العربية السعودية)، وأيمن الصفدي (الأردن)، وسامح شكري (مصر)، وريتنو مرسودي (إندونيسيا)، ورياض المالكي (فلسطين)، ومع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وحرصت الدبلوماسية الصينية على إعادة تأكيد التزامها بـ"الإنصاف والعدالة في هذا الصراع" من خلال تعزيز "وقف التصعيد" و"حماية المدنيين" و"توسيع المساعدات الإنسانية". كما أصرت بكين مرة أخرى على "حل الدولتين" و"الحل السريع للقضية الفلسطينية".

وأعلنت الصين استعدادها للعمل مع شركائها العرب والمسلمين من أجل "إنهاء الصراع في غزة". كما دعت بكين والوفود المختلفة "المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة" من أجل تحقيق "وقف فوري لإطلاق النار" و"إنهاء الصراع".

وشددت الدول العربية والإسلامية الحاضرة في الصين على أهمية الدعم من بكين "لتجنب انتشار الأزمة، وإعادة إطلاق عملية محادثات السلام" ومنع "إعادة إنتاج الحلقة المفرغة بالرد على العنف من خلال العنف". وتتخذ الدبلوماسية الصينية وجهة نظر معاكسة للدبلوماسية الأمريكية.

وهذا الاهتمام بالقضية الفلسطينية ظهر أيضًا في يونيو الماضي. وحرص شي جين بينج، خلال استقباله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على أرضه في الفترة من ١٣ إلى ١٦ يونيو، على التأكيد على دعم الصين للقضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس الصيني أن "الحل الأساسي للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية"، معربًا عن استعداده للعب دور الوسيط لتعزيز محادثات السلام مع إسرائيل.

وفي ضوء فك الارتباط الأمريكي في الشرق الأوسط، تحاول الصين ملء الفراغ القائم. وفي الواقع، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت المنطقة إلى حد ما حكرًا على واشنطن حتى الربيع العربي. وفيما يتعلق بالمسألة الإسرائيلية الفلسطينية، تطبق الصين دبلوماسية هادئة. فهي لا تسعى إلى فرض إطار معين، بل هناك شكل من أشكال البراجماتية من خلال لعب دور الميسر. وخلافًا للولايات المتحدة، فإن الدبلوماسية الصينية ليس المقصود منها أن تكون متحزبة لهذه الدولة أو تلك. وكانت الصين قد عرضت بالفعل التوسط بين إسرائيل وفلسطين في الماضي. خلال الاشتباكات بين غزة وإسرائيل في مايو ٢٠٢١، في أعقاب التوترات في القدس، قدمت بكين اقتراح سلام من أربع نقاط: وقف إطلاق النار الفوري، والمساعدات الإنسانية الطارئة، والتزام الدعم الدولي، والعودة إلى محادثات السلام مع حل الدولتين. ثم كان الاقتراح المصري هو الذي تم قبوله في نهاية المطاف لوضع حد للأعمال العدائية.

كما عارضت الصين نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس في ديسمبر ٢٠١٧. وحاولت الدبلوماسية الصينية القيام بدور الوسيط من خلال الجمع بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في يوليو ٢٠١٧. وعقب هذا الاجتماع، صدر إعلان غير ملزم لتعزيز دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وتجميد بناء المستوطنات، ودعم القوى المعتدلة لتهدئة العلاقات، وتشجيع المجتمع الدولي على إعادة إطلاق عملية السلام.

تسليح منظمة التحرير الفلسطينية

ومع ذلك، كانت الدبلوماسية الصينية في البداية أكثر تأرجحًا. منذ قيام الجمهورية الشعبية عام ١٩٤٩، تبنت بكين سياسة مواتية تجاه الدولة اليهودية. وكانت إسرائيل في الواقع أول دولة في الشرق الأوسط تعترف بالصين في عام ١٩٥٠. ولكن بسرعة كبيرة، وتحت قيادة وزير خارجيتها تشو إن لاي آنذاك، تبنى ماو تسي تونج قضية عدم الانحياز وحركات التحرر الوطني بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات.

علاوة على ذلك، قام الزعيم الفلسطيني بأول زيارة سرية إلى بكين عام ١٩٦٤ لطلب الدعم السياسي والعسكري. بل إن قائد الدفة الصينية العظيم يتبنى الرواية العربية عن إسرائيل. وفي خطاب ألقاه عام ١٩٦٥، أعلن أن "إسرائيل وتايوان هما قاعدتان للإمبريالية في آسيا: لقد خلقت إسرائيل ضد العرب، وتايوان ضدنا".

وعندما توفي ماو في عام ١٩٧٦، تخلت بكين تدريجيًا عن سياستها الثورية والأيديولوجية لإفساح المجال أمام شكل آخر من أشكال السياسة الواقعية. وبعد تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة في عام ١٩٧٩، اقترحت الصين عقد مؤتمر دولي في عامي ١٩٨٤ و١٩٨٩ لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. علاوة على ذلك، في عام ١٩٨٨، دعمت الدبلوماسية الصينية قرار منظمة التحرير الفلسطينية بقبول حل الدولتين. وجاء تجديد العلاقات الصينية الإسرائيلية على يد شاول أيزنبرج، أحد أعمدة الجالية اليهودية في شنغهاي.. بعد فراره من ألمانيا النازية قبل الحرب العالمية الثانية، استقر رجل الأعمال هذا في آسيا وأقام علاقات مع الصناعيين اليابانيين والصينيين، وارتبط بشبكات مصنعي الأسلحة وأقام روابط سياسية مع بكين. وفي عام ١٩٧٩، رافق وفدًا إسرائيليًا إلى الصين لبدء التعاون العسكري.

ورغم أنه كان غامضًا، فقد قام بتسهيل إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٩٢. ولكن في نهاية الحرب الباردة، أثار نقل الأسلحة من إسرائيل إلى الصين قلق واشنطن.

وفي مواجهة استياء الولايات المتحدة، قررت السلطات الإسرائيلية إلغاء عقد لبيع ٤ طائرات فالكون للإنذار المبكر، والتزمت إسرائيل بدفع تعويضات بقيمة ٣٥٠ مليون دولار لبكين.

الصين المورد الرئيسي لإسرائيل

بمجرد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام ٢٠٠١، تضاعفت العلاقات الثنائية بين بكين وتل أبيب عشرة أضعاف. وشهدت التجارة تطورًا مستمرًا ومنتظمًا، إذ ارتفعت من ٥٠ مليون دولار عام ١٩٩٢ إلى ما يقارب ١٧ مليار دولار عام ٢٠٢٢، بحسب أرقام الوزارة العامة للخزينة. وتعتبر بكين المورد الرئيسي لإسرائيل بنسبة ١٢.٢٪، تليها الولايات المتحدة بنسبة ٩.٩٪.

إن إطلاق طرق الحرير الجديدة في عام ٢٠١٣ يشكل العمود الفقري للدبلوماسية الصينية؛ وتفكر بكين قبل كل شيء في استدامة هذا المشروع. وتهدف هذه الخطة الفرعونية إلى ربط الصين بأوروبا عبر طرق برية وبحرية تمر عبر الشرق الأوسط. وهذه هي الطريقة التي سيركز بها شي جين بينج على البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ في المنطقة. في عام ٢٠١٤، حصلت الشركة المشغلة China Harbour على توسعة ميناء أشدود وميناء شنغهاي الدولي وامتياز لمدة ٢٥ عامًا لميناء حيفا.

فضلا عن القدرة التجارية لميناء حيفا، فإنه يتم استخدامه بشكل متكرر من قبل الأسطول السادس للبحرية الأمريكية. وترفض السلطات الأمريكية السماح لبكين بإدارة مثل هذه البنية التحتية الحساسة. ونظرًا للاعتراضات الأمريكية، اختارت إسرائيل شركتي نوكيا وإريكسون لنشر شبكات الجيل الخامس، وليس هواوي. ومع ذلك، فإن الشركات الصناعية الصينية الرائدة ZTE وLenovo وAlibaba موجودة بشكل جيد في الأراضي الإسرائيلية.

وبالإضافة إلى الضغوط التي تمارسها واشنطن، لا يتمتع البلدان بنفس الموقع الجيوسياسي. ففى الواقع، أصبحت الصين منذ عدة سنوات الشريك الاقتصادي الرئيسي لإيران، العدو الإقليمي للدولة اليهودية. حتى أن طهران وبكين وقعتا في عام ٢٠٢١ اتفاقية تعاون مدتها ٢٥ عامًا مع وعد باستثمار أكثر من ٤٠٠ مليار دولار في الاقتصاد الإيراني.

ألكسندر عون: صحفى فرنسى لبنانى متخصص فى قضايا الشرق الأوسط.. يكتب عن تحركات الدبلوماسية الصينية فى إطار سياسة بكين التى تقيم علاقات اقتصادية متزايدة مع إسرائيل وإيران وتسعى للعب دور نشط فى حل أزمة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.