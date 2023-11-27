إريك دينيسي يكتب: عالم التجسس فى الحرب العالمية

في كتابه الجديد "الاستخبارات والتجسس خلال الحرب العالمية الأولى" يتناول مدير المركز الفرنسي لأبحاث الاستخبارات إريك دينيسي، سلسلة من الأعمال التي ترصد الحرب السرية عبر التاريخ ويتعلق الأمر خاصة بالحرب العالمية الأولى، أول صراع في العصر الصناعي، والذي يتميز بظروف جديدة أهمها: المواجهة وضخامة الجيوش وتنوع مسارح العمليات البرية والبحرية وأيضا لا ننسى التقدم التقني والتكنولوجي.. كل هذه العناصر تزيد من احتياجات الحكومات والأطقم العسكرية لتوافر المعلومات كما أن أجهزة استخبارات الدول المتحاربة شهدت تطورًا كبيرًا منذ عام 1914.. وإلى نص الحوار.

إريك دينيسي

لوديالوج: كيف تمثل الحرب العالمية الأولى نقطة تحول كبرى في تاريخ الذكاء؟

إريك دينيسي: لا يمكن إنكار أن الحرب العالمية الأولى تمثل تغييرًا مهمًا في تاريخ الذكاء وفي الواقع، اعتبارًا من يوليو ١٩١٤، مع دخول فرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا في الحرب ضد ألمانيا والنمسا-المجر، ستشهد أجهزة استخبارات القوى المتحاربة تطورًا كبيرًا.. علاوة على ذلك، يجب أن نتذكر أن الحرب العالمية الأولى، أول حرب حقيقية في العصر الصناعي، اتسمت بظروف جديدة:

- حجم المواجهة بين تحالفين يتكونان من القوى الأوروبية الكبرى.

- تنوع مسارح العمليات، لأن جميع المتحاربين لديهم مستعمرات أو محميات في جميع أنحاء العالم وسيحاولون جذب دول محايدة أو لم تقرر بعد إلى جانبهم في الحرب.

- ضخامة الجيوش - عدة ملايين من الرجال على الجانبين - وانتشارها على جبهات وقارات عديدة.

- ظهور واستخدام أسلحة جديدة - المدافع الرشاشة ومدافع الهاون والمدفعية بعيدة المدى والغاز القتالي ودبابات الهجوم الأول والبوارج والغواصات والطائرات وما إلى ذلك. مع تزايد قوة التدمير، والتي من شأنها أن تحول هذه الحرب إلى مذبحة حقيقية وخاصة بسبب العبادة التي كرسها الجنرالات الذين تدربوا في مدرسة كلاوزفيتز للهجوم الشامل وكل هذه العناصر تزيد من احتياجات المعلومات للحكومات والمقار البرية والبحرية. ويتميز الصراع بشكل خاص بالتطورات التقنية المتعددة التي تؤدي إلى ظهور تطبيقات جديدة في مجال الاستخبارات.. كل هذا سيؤدي إلى تطور كبير في موارد وقدرات الاستخبارات والموظفين.

لو ديالوج: ما هي الابتكارات الجديدة الرئيسية التي ساهمت في تطوير عمل الاستخبارات قبل وأثناء النزاع؟

هناك ثلاثة مجالات رئيسية في مجال الذكاء: التصوير الفوتوغرافي، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وعلم التشفير.. وفي السنوات التي سبقت الصراع، أعطت التطورات في الطيران العسكري والتصوير الجوي بعدًا جديدًا للاستخبارات. وتحلق طائرات من كلا المعسكرين عاليا وتلتقط صورًا لجميع النقاط على الجبهة، مع تحديث خرائط الوضع على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، توفر البالونات أو المناطيد أو المربوطة معلومات لم يعد بإمكان استطلاع سلاح الفرسان الخفيف الحصول عليها ونتيجة لذلك استمرت أهمية الاستخبارات الجوية في النمو طوال فترة الصراع. خلال معركة السوم (١٩١٨)، جهز الفرنسيون أنفسهم بطائرة استطلاع تهدف إلى إبلاغ القيادة بالوضع العام وكذلك بمؤخرة العدو. قام الجنرال دي كاستيلنو، قائد مجموعة الجيوش الوسطى، المكلف من قبل جوفري بقيادة الهجوم، بتجميع موارد جوية كبيرة. وعلى جبهة طولها خمسة وثلاثون كيلومترا اشتبك مع ١٦٠ طائرة استطلاع. ويؤمن كل سرب تغطية فوتوغرافية لجزء من الجبهة لمسافة تصل إلى ٢٥ كيلومترًا خلف خطوط العدو من أجل اكتشاف أي تغيير في القوة المعارضة وكشف أي استعدادات هجومية.

لكن أهم التطورات في مجال الذكاء التكنولوجي تأتي من تطور عمليات الاعتراض والتشفير التي تؤدي إلى ذكاء من أصل كهرومغناطيسي. ويرتبط هذا التقدم بالاستخدام الواسع النطاق، خلال سنوات ما قبل الحرب لكابلات التليجراف والراديو والكابلات البحرية، مما أدى إلى زيادة الاتصالات المدنية والدبلوماسية والعسكرية بعيدة المدى، وتطوير وسائل جديدة لاعتراضها من أجل الحصول على معلومات حول أنشطة ونوايا الطرف الخصم. ومن الناحية المنطقية فإن الحاجة إلى حماية هذه الاتصالات من فضول العدو - وأحيانًا الحلفاء - تؤدي في الوقت نفسه إلى تطوير تحليل الشفرات.

لوديالوج: إذن، هذه هي الولادة الحقيقية لما يسميه الأنجلو أمريكيون لنظام سيجينت SIGINT، والذي أصبح المصدر الرئيسي للعمل الاستخباراتي في القرن الحادي والعشرين؟

في الواقع، بين عامي ١٨٨١ و١٩١٤، خضع التشفير العسكري الفرنسي لتحديث غير مسبوق. في عام ١٨٨٣، نشر أوجست كيركهوفس كتاب عن التشفير العسكري، وهو العمل الذي قام فيه بتقييم المعرفة حول هذا الموضوع وقدم تعريفًا كاملًا جدًا للتشفير العسكري. من خلال وضوحه وجودة مصادره وقيمة أنظمة التشفير المكشوفة ويعد هذا العمل أحد المراجع الهامة في دراسات التشفير. وهكذا، قام الجيش الفرنسي بأول عمل لفك التشفير واختبر "الموجات اللاسكلية" لأبحاث الاستخبارات. وقبل كل شيء، أصبح استخدام المراسلات المشفرة أكثر انتشارًا كما يمثل إنشاء قسم التشفير في وزارة الحرب في يوليو ١٩١٢ مرحلة أخرى في تطوير التشفير العسكري الفرنسي وهذا سيجعل فرنسا الدولة الأفضل استعدادًا في هذا المجال عندما يندلع الصراع.

ومع ذلك، على الرغم من استعداداتهم، اكتشف الفرنسيون حقًا، مثل المتحاربين الآخرين، الإمكانات الاستثنائية للاعتراضات أثناء الحرب وشهد عام ١٩١٥، الذي تميز باستقرار الجبهات واختباء الجيوش في الخنادق المتقابلة كما زاد عدد عمليات التنصت. وسرعان ما أثبت اعتراض الاتصالات أنه وسيلة أساسية لمعرفة نوايا العدو وخططه. ويتيح لك الاستماع إلى راديو العدو سماع ما يقال بين الموظفين، ويوفر هاتف الخندق معلومات عن نشاط الخطوط الأمامية. واكتشف مشغلو الهاتف الفرنسيون أنه بمساعدة الأجهزة المناسبة وعلى مسافة أقل من الخطوط المقابلة، أصبح من الممكن اعتراض الإرسال الألماني، لكن الجيش الفرنسي ليس لديه جهاز محدد مسئول عن التنصت على المكالمات الهاتفية.. ثم سارعت إلى معالجة هذا الخلل ونظمت أعمال الاعتراض بصرامة وبالتالي فإن التنصت على الهاتف يوفر كمية من المعلومات القابلة للاستخدام على الفور. في معظم الأحيان، يتعلق الأمر بحياة وحدات العدو الصغيرة (الأفواج، ومواقع المدفعية، وما إلى ذلك) يستطيع المكتب الثاني بعد ذلك تحذير المشاة من الهجمات أو انبعاثات الغاز أو حتى أعمال التعدين. يتم الآن إبلاغ الأوامر التكتيكية بنتائج هجماتهم وكذلك معرفة الألمان بخططهم.

ومن هنا تأتي الحاجة الموازية لحماية الاتصالات الخاصة بالفرد. في أغسطس ١٩١٤، سمح اعتراض أمر لاسلكي غير مشفر باللغة الروسية للجنرالات الألمان فون هيندنبورج ولودندورف بالتعرف على أنظمة العدو في شرق بروسيا. وبالفعل، كان أمن الاتصالات العسكرية الروسية في الميدان معدومًا. وهكذا تمكن الألمان من إعادة انتشار قواتهم والفوز في معركة تانينبرج، مما تسبب في هزيمة روسيا وبدء الثورة البلشفية. لكن على العكس من ذلك، بمعرفة الرموز البحرية الألمانية، ستحقق بريطانيا العظمى العديد من النجاحات في برلين. البحرية الملكية تمنع أي خروج لأسطول أعالي البحار الألماني. قبل كل شيء، فإن دخول الولايات المتحدة في الأعمال العدائية، إلى جانبها ومع فرنسا، كان سببه إحدى هذه الاعتراضات، وهي برقية زيمرمان الشهيرة وفي نفس الوقت، يرافق تطور ذكاء الإشارات ظهور العديد من التخصصات: اللغويون، والإداريون، وموظفو المكاتب، ومشغلو الاعتراض، والمبرمجون، وفك الشفرات، وما إلى ذلك كما يتم تنظيم العمل نفسه في عدة مهام متميزة تتطلب مهارات محددة: الاعتراض، وتحليل حركة المرور، وتحليل الشفرات، وإنتاج المعلومات الاستخبارية، وما إلى ذلك.

لوديالوج: ما هو الدور الذي لعبه الذكاء البشري خلال هذا الصراع؟ هل تم إهماله أم تقييده بحرب "الخنادق"؟

إذا كان الذكاء البشري يبدو ثانويًا بالنسبة لتطور التكنولوجيا، فلا يمكن أهماله وبين عامي ١٩١٤ و١٩١٨، كان العملاء والجواسيس حاضرين في جميع مسارح العمليات لأنه كان من الضروري أن تكون قادرًا على الحصول على المعلومات وتحييد الشبكات المعارضة وبمجرد إعلان الحرب، ضاعف العقيد والتر نيكولاي، الذي تولى مسئولية المخابرات الألمانية في عام ١٩١٣، عمليات التجسس وتلقى تمويلا ضخما من أجل ذلك.. وتمتد شبكاتها في جميع أنحاء أوروبا، وكذلك أمريكا والشرق الأوسط لكن نجاحاتها محدودة وتم القبض على عملائها في إنجلترا في بداية الحرب لأن جهاز مكافحة التجسس البريطاني اعترض رسائل بين برلين والسفارة الألمانية في لندن، والتي كان عملاء نيكولاي السريون يعملون منها.

وخلال الصراع، واجهت الاستخبارات وضعًا غير مسبوق: الطبيعة شبه المحكمه للجبهة، والتي ترمز إليها الخنادق، جعلت أساليب التسلل التقليدية بالية، لكن للحصول على معلومات عن العدو، من الضروري إدخال عملاء إلى منزله والبقاء على اتصال بهم. تحل الأجهزة المشكلة عن طريق إسقاط عملائها سرًا بالطائرة خلف خطوط العدو، أو عن طريق المرور عبر البلدان المحايدة المجاورة (سويسرا - حيث تنشط المخابرات الفرنسية بشكل خاص - وهولندا وإسبانيا والدول الإسكندنافية، وما إلى ذلك). وفي أغلب الأحيان، يتم إجراء الاتصالات السرية للعملاء عن طريق الحمام الزاجل والحقيقة الجديدة والمهمة هي أن العديد من النساء يشاركن بنشاط في العمليات ويلعبن دورًا رئيسيًا.

تمكن العميل الفرنسي تشارلز لوسيتو من دخول ألمانيا أثناء الحرب بهوية وهمية للحصول على معلومات. وخلال إحدى مهماته شهد اختبار الأسلحة الكيميائية. وبفضل المعلومات التي جمعها، تم تصنيع أقنعة الغاز الفرنسية قبل هجوم فردان، مما أنقذ حياة آلاف الجنود. وتمتد الحرب السرية أيضًا إلى الشرق الأوسط. من أجل القتال ضد الإمبراطورية العثمانية، كان بإمكان البريطانيين الاعتماد على ضابطين شجعان: الكابتن تي. إي ولورانس الذي قام بتربية القبائل العربية منذ عام ١٩١٦ وحصل على لقب لورانس العرب؛ ويضمن الرائد سانت جون فيلبي سيطرة ابن سعود على نفس البلد. وإلى جانبهم في مسرح العمليات هذا، لا يمكن التفوق على النقيبين الفرنسيين بيساني وديبوي، من البعثة العسكرية الفرنسية في مصر.

وشهد الصراع أيضًا استغلالًا ممنهجًا للصحافة المعارضة، مما مكن من العثور على معلومات حول تحركات قوات العدو ومعنوياتهم، كما أن الذكاء الاقتصادي آخذ في الظهور لأنه من الضروري مراقبة التطورات الصناعية والتكنولوجية للعدو وجهوده للحصول على إمدادات المواد الخام الاستراتيجية.

وفي الوقت نفسه، تم تنظيم مكافحة التجسس وتضمن أمن الجيوش والرقابة والسيطرة البريدية. أصبح استجواب أسرى الحرب واسع النطاق ومحترفًا. والحرب النفسية وكذلك العمليات الخاصة الأولى تتطور.

لوديالوج: ما هو الموقف الذي تبنته الأطراف المتحاربة الرئيسية في نهاية الصراع؟ وهل أصبح من المعترف به الآن أن الاستخبارات هي هيكل دائم للدول، وهذا الهيكل مجهز بالوسائل اللازمة؟

ليس حقيقيًا، في الواقع يختلف مصير أجهزة المخابرات بعد الحرب باختلاف البلد.. في فرنسا، كانت فترة ما بين الحربين العالميتين فترة تراجع لخدمات التجسس ومكافحة التجسس وبعد أربع سنوات من الصراع الدموي بشكل خاص، شهدت المخابرات الفرنسية تطورًا كبيرًا فقد تطورت مواردها، خاصة في المسائل التقنية (الاعتراضات والتصوير الجوي) واكتسبت خبرة قوية، لكن وعلى الرغم من هذا التقدم فإن المؤسسة العسكرية ما زالت لا ترى أنها تشكل الآن عنصرًا أساسيًا في إدارة الحرب. ولم يعد يبدو ضروريا بمجرد عودة السلام، وبالتالي يتم إهماله. ستظل الاستخبارات هي العلاقة الضعيفة بين الجيوش، التي تفتقر إلى الموارد والهيبة؛ وقبل كل شيء، لم تأخذ القيادة العليا تنبيهاته بعين الاعتبار، مما أدى إلى كارثة عام ١٩٤٠.. ولا شيء من هذا القبيل في الجانب البريطاني، حيث السلطات السياسية والموظفين مقتنعون بفائدته وبعد الهدنة، تبنت الحكومة تنظيمًا جديدًا، وأنشأت بالإضافة إلى الاستخبارات العسكرية والبحرية، وكالتين متخصصتين في الشئون الخارجية ومكافحة التجسس. وعلى نحو مماثل، تعمل روسيا السوفييتية وألمانيا على تعزيز أجهزتهما الاستخباراتية والأمنية. ولإنجاح الثورة، تجهز الأولى نفسها بجهاز هائل للتجسس الخارجي والمراقبة الداخلية. تصرفت ألمانيا بنفس الطريقة، مدفوعة برغبة قوية في الانتقام، وأعدت سرًا للصراع القادم وأخيرًا، من الواضح أنه بعد الحرب باستثناء فرنسا أصبحت الاستخبارات عنصرًا دائمًا في الجيوش والدول وستستمر في التطور حتى اليوم.

لوديالوج: ما هي أبرز الملفات التي يتطرق إليها كتابك الجديد؟

يغطي هذا المجلد الرابع من التاريخ العالمي للاستخبارات الحرب العالمية الأولى وجزءًا من السنوات التي سبقتها والتي تلتها وفي الحقيقة، في وقت مبكر من عام ١٩٠٥، وتمت ملاحظة علامات التوترات الدولية التي من شأنها أن تؤدي إلى الصراع ومن أجل تقديم تغطية شاملة للقراء قدر الإمكان للحرب السرية خلال هذا الصراع، كما اخترنا تقديمها في عشرات المواضيع التي تغطي جوانبها الرئيسية؛ الأجزاء الثلاثة الأولى مخصصة للاستخبارات الفرنسية، التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الصراع وبعد ذلك كان علينا أن نتناول اثنين من الابتكارات الرئيسية للصراع فيما يتعلق بالاستخبارات: تطوير عمليات الاعتراض والتشفير.

المواضيع الستة التالية مخصصة للجهات الفاعلة الأخرى في هذا الصراع، حلفاء فرنسا أو الخصوم أو المحايدين. كانت المخابرات البريطانية، التي كانت لا تزال في مهدها، والمخابرات الألمانية موضع اهتمام خاص نظرًا للدور الرئيسي الذي لعبته خلال الحرب العظمى. على الرغم من أنها أقل شهرة، إلا أن المخابرات الإيطالية أصبحت أيضًا في دائرة الضوء، ثم يتم مناقشة الوافد الجديد إلى حرب الظل هذه، المخابرات الأمريكية. وبالفعل فقد قطع أسنانه خلال هذا الصراع الذي شكل البداية الحقيقية لتاريخه الحديث.

نظرًا للطبيعة العالمية للصراع ولأن حرب الظل مستمرة على أرض محايدة، في أوروبا ولكن أيضًا في آسيا، يتناول العمل أيضًا الأحداث السرية التي حدثت في أيرلندا وإسبانيا والإمبراطورية العثمانية، ولكن أيضًا في الصين واليابان. لأن الدول المحايدة كانت بمثابة أوكار حقيقية للجواسيس خلال الحرب العظمى.

تم تخصيص الجزأين الأخيرين لقضايا الاستخبارات الرئيسية التي تمت ملاحظتها خلال الحرب العالمية الأولى. بداية، الدور الهام الذي تلعبه المرأة في حرب الظل. ومع الحرب العظمى دخلوا مباشرة في «اللعبة الكبرى». ثم شهد الصراع تطور جميع الجيوش في العملين الدعائي والنفسي من ناحية، والعمليات الخاصة والعمليات السرية من ناحية أخرى. سيستمر هذان السجلان الجديدان للحرب في رؤية تعزيز دورهما لاحقًا، حتى يشغلان دورًا رئيسيًا اليوم.

وبطبيعة الحال، لا يمكن ندعي أن هذا الكتاب شامل لأن العديد من الجوانب الأخرى كانت تستحق التطوير، ولا سيما الخدمات الروسية والنمساوية المجرية ومع ذلك، فإن المساهمات العديدة التي سيكتشفها القارئ في هذا الكتاب ترسم بالفعل صورة غنية جدًا للاستخبارات أثناء الصراع.

إريك دينيسي: محلل استخباراتي فرنسي سابق، دكتور في العلوم السياسية، مدير المركز الفرنسي لأبحاث الاستخبارات (CF2R) ومؤلف العديد من الأعمال حول القضايا الأمنية. يناقش آخر أعماله في حوار خاص مع موقع لوديالوج وهو كتاب بعنوان "الاستخبارات والتجسس خلال الحرب العالمية الأولى". وكتب مقدمة هذا الكتاب آلان جوليت، المدير السابق للاستخبارات في المديرية العامة للأمن الخارجي والمسئول الكبير السابق للاستخبارات الاقتصادية التابعة لرئيس الوزراء.