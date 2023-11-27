ديفيد سافوركادا يكتب: «نابليون».. هل يقدر ريدلى سكوت على تجسيد هذا القائد؟!

أخبرني بعض أصدقائي، الذين أحترم رأيهم وحساسيتهم، أنه لا ينبغي لنا أن ننظر إلى فيلم "نابليون" لريدلي سكوت كفيلم تاريخي، بل كترفيه، كما لو ذهب الشخص لمشاهدة فيلم من أفلام مارفل، المشكلة هي أن أفلام مارفل من خلال "فيلم النمر الأسود واكندا للأبد"، "Black Panther: Wakanda Forever"، تركت طعمًا أكثر من المرارة في فمي !

وفي الواقع، لا يمكننا حقًا إعادة إنتاج التاريخ، لكن يمكننا تجنب تشويهه عندما نقترب من شخصية تاريخية كانت موجودة، للقيام بذلك تحتاج فقط إلى الإرادة بحيث تمنح نفسك كل الوسائل.

ويبدو أن السيد سكوت لم يكلف نفسه عناء الاتصال بإخصائي لكي يثقل نفسه حول ملامح وصفات هذه الشخصية خاصة أنه لم يكن هناك نقص في المتخصصين من تلك الفترة، حتى في الولايات المتحدة، أفكر على سبيل المثال في مارك شنايدر الذي جسد ببراعة هذه الشخصية وكان بمثابة "نابليون" الأفلام والتمثيل لسنوات.. لقد نجح ريدلي سكوت في أن يصنع لنا فيلمًا عن نابليون مليئا بأخطاء تاريخية فادحة، سواء في مواقف الإمبراطور أو في سير المعارك.

إذا كان عليّ أن أتذكر اثنين، وهما رمزان تمامًا، فهي معركة الأهرامات وإطلاق المدفعية المتعمد على الهرم الأكبر، وهي العودة من جزيرة إلبا فقط لرؤية جوزفين مرة أخرى والتي توفيت للأسف في ذلك العام.. ماذا يمكن أن يقال أيضًا عن غياب الشخصيات الأساسية، مثل مراد على سبيل المثال، الذي لعب دورًا مهمًا في التاريخ واللفتة النابليونية؟

وهنا علينا نؤكد على حقيقة وهي إما أن نأخذ عملًا ما، مصدرًا موثوقًا به إلى حد ما، ونربط به فيلمنا به قدر الإمكان، كما هو الحال مع سلسلة "Band and Brothers" لسبيلبيرج أو "Gettysburg" لرونالد ماكسويل، أو نقرر أن نصنع قصة خيالية باستخدام خيال مخترع أو شخصية مختلفة كما في فيلم "الوطني" لإيمريش على سبيل المثال، وهذا يترك مجالًا لكل "الجنون".

العمل الفني، والفيلم واحد، يعكس حساسية الفنان ولا يعتمد على درجة حبنا أو إعجابنا بهذا الممثل.. ولن أعتذر لأنني أفضل كلود مونيه على ضابط الجمارك روسو أو "بالزاك" على "هوجو". سأعتذر بشكل أقل عن تفضيل جانس على سكوت أو موندي على فينيكس!

آمل ببساطة أن أولئك الذين يذهبون لمشاهدة هذا الفيلم، وأنا لا أتحدث باسم نابليون، ولكن باسم عامة الناس، لن يتوقفوا عند هذا الفيلم مثلما يتوقف الشخص عند أحد أعجوبة سيئة، ولكن ستكون لديهم الرغبة في معرفة المزيد، الرغبة في فتح مجلدات ومقالات المؤرخين الذين كتبوا عن نابليون مثل كانتيران وبراندا وتولارد. آمل أن يقرأوا أيضا كتب وأعمال مادلين ولاشوك وهوساي، وماسون. كما أتمنى أن يرغبوا في الذهاب إلى معسكر مؤقت لاكتشاف من يقدر على تجسيد الشخصيات التاريخية كما أتمنى أن يذهبوا ويستمعوا إلى أي من المؤتمرات القديمة لنابليون والموجودة على صفحات ومواقع " دائرة نابليون Cercle Napoléon أو Vosges Napoléoniennes أو حتى "ذكريات نابليون" Souvenir Napoléonien...

إذا فعلوا ذلك سيتمكنون من اكتشاف حقيقة قصة نابليون ومن كانوا إلى جانبه أو أمامه.. سيكونون قادرين على اكتشاف مدى فخر فرنسا واحترامها وسيكونون أيضا قادرين على اكتشاف مدى عظمة فرنسا!

ديفيد سافوركادا: ضابط سابق فى البحرية الفرنسية، ومدرب فى عدة جهات أمنية خاصة، وعضو فى العديد من الجمعيات الوطنية. يشغل حاليًا منصب الأمين العام لمركز الدراسات والأبحاث حول البونابرتية ورئيس حركة «النداء من أجل الشعب».. يكتب عن فيلم جديد لريدلى سكوت عن نابليون.