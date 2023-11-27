وكيل رياضة دمياط يكرم أصغر سباح دولي من ذوي الهمم

استقبل اليوم الإثنين، الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، بمكتبه بطل البارلمبي مصر والعالم عمر أحمد سلامة، مشرف والذى شارك في أول بطولة دولية للسباحة الزعانف والتى أقيمت خلال الأسبوع الماضي بإيطاليا.

حضر اللقاء والد ووالده اللاعب ومدربه الخاص، ويعتبر عمر مشرف أصغر لاعب مصري وعربي وأفريقي يفوز بهذه الجوائز.

يخوض اللاعب تدريباته مع مدربه الشخصي بنادى أولمبيا الرياضي بدمياط الجديدة.

وتطرق الحوار بين الدكتور وليد الشاذلي واللاعب ومدربه، إلي ضرورة وضع خطة علمية من تغذية وأحمال وساعات تدريب وبرنامج بدنى قوى حتى تستمر مسيرة العطاء من اللاعب، خاصة وأنه ما زال في سن صغيرة وتأمل الدولة صناعة بطل بارالمبي جديد، وأثنى دكتور وليد علي دعم الوالدين المستمر منذ ولادته وتحفيزه وتشجيعه للحصول علي أرقي البطولات العالمية.

يذكر أن السباح البارالمبي عمر مشرف حصل 4 ميداليات متنوعة عبارة عن 50 متر زعانف مزدوجة و50 متر زعانف مونو و100 متر زعانف مزدوجة و100 متر زعانف مونو.

وارتفع علم مصر خفاقا في منصات التتويج بايطاليا.

ونوه دكتور الشاذلي: أن وزارة الشباب والرياضة تبذل قصارى جهدها لخدمة قطاع ذوى الهمم لاسيما الأبطال منهم.

أعلن الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط عن أن البطلة العالم فى لعبة المواى تاى اللاعبة «سما إبراهيم» لحصولها على جائزة أفضل رياضية في بطولة العالم للمواي تاي المقامة في مدينة أنطاليا بدولة تركيا تحت سن ١٤ سنة.

كما توجه بالشكر وعظيم التقدير والامتنان لمجلس إدارة نادى أهلي فارسكور الرياضي، على دعمه المستمر للعبات الفردية، مثمنًا دور النادى وحصول لاعبيه على مراكز متقدمة في مختلف المحافل الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.