الزهار: الحزب يعمل علي تحفيز المصريين بالخارج على المشاركة فى الانتخابات

أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بالمؤتمر الذي عقده الحزب في مدينة ميلانو الإيطالية وبحضور مجموعة الكيانات والاتحادات المصرية في إيطاليا، من أجل تشجيع الجاليات المصرية في الخارج بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها الجمعة المقبلة 1 ديسمبر للمصريين في الخارج، لافتا إلى أن المؤتمر تضمن رسائل توعية وتشجيع للمصريين بالخارج حول ضرورة رد الجميل للدولة المصرية بالمشاركة القوية والتعبير عن أرائهم بحرية في صناديق الاقتراع.

وقال "الزهار"، إن اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن يجرى جولات مكثفة في مختلف عواصم العالم للقاء الجاليات المصرية وتوضيح أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي الذي تشهده مصر، وانعكاساه على مستقبل الدولة المصرية، والتأكيد على ضرورة مشاركة المصريين بالخارج في تلك الانتخابات، لأن دورهم مهم للغاية في بناء الدولة المصرية، واختيار من سيقود مصر خلال الـ6 سنوات المقبلة.

وأوضح أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن اللواء طارق نصير لا يدخر جهدا في سبيل دعم الدولة المصرية في مختلف الاتجاهات، والمؤتمر الذي حضره في ميلانو تضمن رسائل قوية وواضحة للجاليات المصرية في الخارج وأوضح رؤية الدولة المصرية في دعم المصريين في الخارج، من خلال شرح وافي للإنجازات التي تقوم بها الدولة السياسية على المستويين الداخلي والخارجي بصفة عامة وملف المصريين في الخارج بصفة خاصة، وكشف عن القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دعم تلك الفئة الهامة التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا.

ولفت إلى أن اللواء طارق نصير يحرص على توضيح كل الحقائق الخاصة بالدولة المصرية لأبنائها في الخارج، والتواصل الدائم معهم والتعرف على همومهم ومشكلاتهم، والتعبير عنهم في كافة المؤتمرات والمناسبات باعتبارهم جزء أصيل من الشعب المصرى، خاصة أن المصريين بالخارج في قلب وعقل القيادة المصرية.

وقال أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إن اللواء طارق نصير، استطاع أن يوضح للمصريين في الخارج كل الحقائق التي تتم على أرض الواقع، وتقديم موجز عن كل الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، كما قدم العديد من الرسائل التي تحفز المصريين في الخارج على رد الجميل لوطنهم والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابى الهام.