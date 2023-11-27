مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم دراجة نارية مع تروسيكل بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصاب اثنان آخرون بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع بين دراجه ناريه “موتوسيكل وتروسيكل”، على طريق سنورس الفيوم الزراعي باتجاه قرية جبله بدائرة مركز شرطة سنورس، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد الاشراف مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجه ناريه " موتسيكل" مع أخرى تروسكل على طريق الفيوم سنورس الزراعي، بدائرة المركز، ووجود متوفي ومصابين.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتبين تصادم دراجتين بخاريتين على طريق الفيوم سنورس الزراعي قرب مدخل سنورس أمام قرية جبله، ما أسفر عن مصرع شخص يدعي محمود هاشم 55 عاما ويعمل بمديرية الشباب والرياضه بالفيوم وإصابة 2آخرين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير عقب إنهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.

كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم، جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.