رونالدو وماني يقودان هجوم النصر أمام برسبوليس في دوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، التشكيل الأساسي لمواجهة برسبوليس الإيراني التي تجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

يستضيف النصر برسبوليس، على ملعبه "الأول بارك" في الرياض، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات للبطولة الآسيوية.

ويتواجد النصر في المجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال آسيا، بجانب كل من برسبوليس الإيراني والدحيل القطري واستقلال الطاجكستاني.

ويتصدر فريق النصر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، إذ حسم التأهل بشكل رسمي إلى دور الـ16 بعد الفوز في الـ4 مباريات التي خاضها بدور المجموعات.

وجاء تشكيل النصر أمام برسبوليس في دوري أبطال آسيا كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: ايمريك لابورت- علي لاجامي- سلطان الغنام- أيمن يحيى.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- سامي النجعي- أوتافيو.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب- ساديو ماني- كريستانو رونالدو.