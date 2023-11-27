تعرف على موعد مباراة إنبي ضد المصري في الدوري الممتاز

يستعد فريق إنبي بقيادة تامر مصطفى لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر يوم الجمعة المقبلة ضمن مواجهات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة مباراة إنبي ضد المصري في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الجمعة باستاد برج العرب.

ومن المقرر أن تنقل مباراة إنبي ضد المصري عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعود قطار الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخري غدا الثلاثاء، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وتفتتح مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري بمواجهة بيراميدز ضد الاسماعيلي في الرابعة عصر غدا الثلاثاء، والأهلي مع سموحة في السابعة مساء نفس اليوم.