زي النهارده| وفاة الملك كلوفيس الأول.. مؤسس حكم سلالة الميروفنجيين

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق شهر نوفمبر ذكري وفاة الملك كلوفيس الأول مؤسس حكم سلالة الميروفنجيين ـفي باريس حيث كان ذلك شهريوم ٣٧ شهر نوڤمبر عام 511 ،

وخلف كلوفيس الأول والده شيلديريك الأول في 481 ملكا قبائل السليان الفرنكيين، واحدة من قبائل الفرنكيين الذين احتلوا المنطقة الواقعة إلى الغرب من نهر الراين السفلي، بما لديهم من مركز على طول الحدود بين فرنسا وبلجيكا.غزا كلوفيس القبائل الفرنكية المجاورة وأعلن نفسه بأنه الملك الوحيد قبل وفاته. ويعتبر كلوفيس الأول مؤسس كلا من فرنسا وحكم سلاله الميروفنجيين التي حكمت الفرنكيين لقرنين.

الميروفنجيون

الميروفنجيون هم سلالة من قبائل السليان من الفرنكيين، وهم أول من حكم الفرنكيين إلى حد كبير فى المنطقة المقابلة لفرنسا، وكان ذلك فى الفترة من منتصف القرن الخامس إلى منتصف القرن الثامن، وكانت سياستها تنطوى على تكرار الحرب المدنية بين فروع الأسرة.

ولكن هناك أزمة واجهت تلك السلاسة عند توثيقها فيما بعد، وهو أن الأنباء تتضارب حول تاريخ الإمارة القديم، وأصبح غير معروف على الإطلاق أى تاريخ محدد من تواريخ تولى الملوك الحكم أو معرفة حدود الدولة بدقة، ولكن هناك القليل من المصادر التى تشير إلى أن الميروفنجيين هم أول من حكم الفرنكيين ثم تبعهم الكارولينجيين.

ويعتبر كلوديون الملتحى هو أول من اتخذ لقب ملك الفرانك الساليين، ويعتبر كلوفيس الأول مؤسس كلا من فرنسا وحكم سلاله الميروفنجيين التى حكمت الفرنكيين لقرنين.

تحت لواء قبيلة الفرنجة، ومع حلول القرن الخامس كان الفرانك قد هزموا الرومان، وكان نتيجة ذلك تشكيل مملكة جاول تحت قيادة الملك كلوفيس الأول، و باريس عاصمة لها.