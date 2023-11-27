مصر تستضيف فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

تستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة.

كما يستعرض المعرض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية،.

ويضم المعرض 22 جناحا دوليا من كبري الدول منهم:

الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا و اوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالاضافة الى مصر.

و يقوم علي تنظيم المعرض كل من وزارة الدفاع والإنتاج الحربي و الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع AWE، الشركة الدولية الرائدة في تنظيم الأحداث الدولية الكبرى.

حيث يعد إيديكس هو الحدث الدفاعي والأمني الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر في أفريقيا، مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.

وقد تم دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض الذي من المتوقع أن يجذب مايزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.

ويضم معرض «إيديكس» عدد من كبرى الشركات المتخصصة في كافة المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن، وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوى والدفاع الساحلي وبناة السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبراني وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من القطاعات، مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات في مختلف المجالات من خلال المعرض.

وحرصت العديد من كبرى الشركات المصنعة للمعدات العسكرية فى العالم على تأكيد مشاركتها كجهات راعية لمعرض إيديكس 2023، بما في ذلك Amstone، Dassault Aviation، Hanwha، MBDA، ALIT، Lockheed Martin، Naval Group، Northrop Grumman، Boeing، Esri، NAS، وLeonardo DRS.

واكتسب الملتقى الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زخما كبيرا خلال النسخة الماضية، حيث جذبت دورته الثانية في 2021 عددا متزايدا من العارضين والزوار بمشاركة حوالي 400 عارضا من 42 دولة، بزيادة ملحوظة عن نسخة عام 2018 التي شهدت حضور 376 عارضا من 41 دولة، كما شهدت النسخة الماضية من المعرض حضور 78 وفدا من الوفود الرسمية وكبار الشخصيات من 54 دولة وأكثر من 30 ألف زائر.

