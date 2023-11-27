محافظ المنيا يلتقي وفد "حياة كريمة" لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة

التقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الإثنين، بوفد مؤسسة "حياة كريمة" برئاسة اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية، وبحضور الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ، والعقيد أحمد إسماعيل مدير مكتب المنيا، وذلك لبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

أكد محافظ المنيا، على أنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية حريص على التواصل المباشر والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للمضي قدما للانتهاء من مشروعات المبادرة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، لافتا إلى أن مشروع "حياة كريمة" استحق عن جدارة أن يطلق عليه لقب "مشروع القرن" كونه المشروع الوحيد في القرن الـ21 الذي يتضمن أهداف التنمية المستدامة، مثمنا الدور الهام والحيوي الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة داخل المحافظة، مؤكدا على استمرار الدعم والتعاون الكامل مع المؤسسة لاستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية بقرى ومراكز المحافظة.



وخلال اللقاء، قدم وفد مؤسسة حياة كريمة شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا والجهاز التنفيذي بالمحافظة على ما يبذلونه من جهد ميداني في المتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية على أرض المحافظة وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة نحو تذليل العقبات بمواقع العمل المختلفة، مؤكدين على أهمية استمرار توحيد الجهود والتعاون التام مع المحافظة لاستكمال باقي المشروعات الجاري الانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة.



كما تم استعراض الانتهاء من ٣٢ مجمعا خدميًا بالقرى المدرجة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالمحافظة، حيث تم التشغيل التجريبى لعدد ١٨ مجمعًا حكوميًا يقدم الخدمة لأهالى القرى فى ٣ مراكز بواقع ٤ مجمعات بمركز العدوة، و٥ بمركز ديرمواس، و٩ بمركز ملوى، بالإضافة إلى ١٤ مجمعا خدميا بقرى مركزي مغاغة وأبوقرقاص.



جدير بالذكر، أن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري بمحافظة المنيا، تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.



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