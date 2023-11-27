مدرب الزمالك يعقد جلسة سيف الجزيري قبل مواجهة فيوتشر

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء فيوتشر المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث معتمد جمال مع سيف الجزيري عقب انتهاء الجزء الأول من التقسيمة التي خاضها اللاعبون البدلاء والمستبعدون من مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية خلال مران اليوم.

ومنح القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك بعض التعليمات الفنية للمهاجم التونسي لتنفيذها في الجزء الأخير من التقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.