ads
الإثنين 27 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يعقد جلسة سيف الجزيري قبل مواجهة فيوتشر

الجزيري لاعب الزمالك
الجزيري لاعب الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء فيوتشر المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث معتمد جمال مع سيف الجزيري عقب انتهاء الجزء الأول من التقسيمة التي خاضها اللاعبون البدلاء والمستبعدون من مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية خلال مران اليوم.

ومنح القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك بعض التعليمات الفنية للمهاجم التونسي لتنفيذها في الجزء الأخير من التقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

معتمد جمال سيف الدين الجزيري فيوتشر أيمن مصطفى