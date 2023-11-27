وزير الشباب يبحث مع إحدى الشركات الألمانية آليات اكتشاف المواهب الكروية في مصر

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع إحدى الشركات الالمانية آليات اكتشاف المواهب في كرة القدم، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

تناول اللقاء الحديث عن المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة في مجال اكتشاف الموهوبين ومنها كابيتانو والمشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي، ومشروع "ستارز أوف إيجيبت"، ودور مراكز الشباب، كما تم استعراض ما قامت به الشركة في المملكة العربية السعودية كأحد النماذج لسابقة أعمال الشركة.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعي إلى التوسع فى اكتشاف الموهوبين فى كرة القدم بمراكز الشباب والأندية والقري فى مختلف الاعمار السنية، وتنفيذ العديد من البرامج لدعم ورعاية واكتشاف الموهوبين وضمهم فى حضانات تدريبية للتأهيل وصقل المهارات، وتقديمهم للأندية الرياضية كلاعبين واعدين يمثلون نواه للمنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب.

أشار "صبحي" أن تلك المشروعات القومية تعمل علي تعزيز جهود الحكومة في اكتشاف وتطوير المواهب المصرية المتميزة في مختلف المجالات، وسبل تحسين وتطوير عملية اكتشاف المواهب في مصر، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا والأساليب الحديثة في هذا المجال، بجانب التركيز على أهمية توفير بيئة مناسبة وفرص تدريبية للشباب الموهوب في كرة القدم، بهدف تطوير قدراتهم وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

وجدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده على أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والرياضية لتحقيق أفضل النتائج في اكتشاف المواهب ودعمها، واستخدام أفضل الممارسات والأساليب الحديثة في هذا الصدد، مشيراً الي استهداف نحو مليون موهبة في كرة القدم من خلال هذا التعاون.

ولفت وزير الرياضة سعي الوزارة نحو توفير الدعم اللازم للمواهب الشابة وتمكينها من تحقيق طموحاتها وتطوير قدراتها، مشيراً إلى أن هذه المجهودات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز الابتكار والإبداع وبناء جيل مصري قادر على تحقيق التفوق في مختلف المجالات، وتعزيز عملية اكتشاف المواهب وتوفير الفرص المناسبة لتطويرها واستثمارها في بناء مستقبل مشرق للشباب المصري وتعزيز التميز في مجال الرياضة.

حضر اللقاء الدكتور عصام سراج الدين مساعد الوزير للتسويق والشئون التجارية، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، هشام طلب رئيس مجلس إدارة الشركة الالمانية، محمد غرابة المدير الإداري للمنتخب الوطني الأول، منه الشربيني نائب رئيس مجلس الإدارة.