قصة حب قديمة تمنع تارا عماد من الزواج في العودة

بعد رفضها المتكرر للزواج ممن يتقدمون لطلب يدها، ينكشف السر عن قصة حب قديمة في حياة تارا عماد كانت تجمع بينها وبين آدم الذي ترك اختفاؤه من حياتها لسنوات، حالة من الحزن والأسى جعلها ترفض الحب بشكل عام وترفض بالتالي فكرة الزواج، وذلك ضمن أحداث مسلسل الدارما الاجتماعية العودة الذي يُعرض حالياً على قنوات دي إم سي ومنصة Watch It.

في ظل الاختفاء الغامض لآدم (شريف سلامة) من حياتها، تواجه كيان (تارا عماد) الطبيبة البيطرية صراعاً مع أهلها الذين يريدون تزويجها لأنها قد تجاوزت سن الزواج بحكم العادات والتقاليد، خاصة بعد أن تقدم لطلب يدها العديد من الشباب الذين يرتقون إلى مستواها الثقافي والمادي، لكنها تخفي السر الحقيقي وراء رفضها، حتى يعود آدم مرة أخرى للظهور في حياتها.

وبالعودة بالأحداث إلى الماضي، نعرف أن آدم كان قد اختفى يوم زفافه على هناء ابنة عمه، ولإنقاذ الموقف تم إجبار شقيقه يحيى على الزواج من هناء بدلاً منه. والآن يعود آدم إلى الأقصر للبحث عن شقيقه يحيى عد أن علم أنه قد اختفى في ظروف غامضة تاركاً زوجته هناء وابنه منها.

قوبلت عودة آدم بالاستنكار من الكثيرين في القرية والترحاب من بعضهم، ليثير بذلك الكثير من علامات الاستفهام حول سبب اختفائه من البداية، وما سوف تنتج عنه عودته مرة أخرى، كما يحفز على التساؤل عن ما سيكون مصير كيان بعد عودة آدم؟ وهو ما ستكشف عنه أحداث الحلقات القادمة.

مسلسل العودة تدور أحداثه في إطار درامي ممزوج بالتشويق والإثارة، حول آدم سلطان عوض الله، الذي يعود إلى مدينته بالأقصر بعد غياب سنوات بحثا عن شقيقه المختفي في ظروف غامضة. والمسلسل من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال، أحمد أبو زيد توفيق ومحمد فضل، وبطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، ولاء الشريف، بسنت شوقي وتامر نبيل.