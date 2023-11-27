أوكرانيا: القوات الروسية تخسر عربات مدرعة وطائرة مسيرة و514 جنديًا في قطاع تافريا

قال قائد المجموعة العملياتية والاستراتيجية للقوات الأوكرانية في قطاع تافريا الجنرال أولكسندر تارنافسكي، اليوم /الاثنين/ بأن القوات الروسية فقدت مركبتين قتاليتين مدرعتين وطائرة بدون طيار وسيارة في قطاع تافريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، عن تارنافسكي قوله ” إن القوات الروسية واصلت هجماتها البرية واستخدمت الطائرات بشكل نشط، ففي قطاع تافريا، شن الروس 17 غارة جوية و649 ضربة مدفعية ونفذت 37 اشتباكًا قتاليًا.

وأشار تارنافسكي إلى أن المدافعين الأوكرانيين كانوا متمسكين بمواقعهم في قطاع أفدييفكا بينما بلغ إجمالي خسائر روسيا 514 جنديا واستسلم أحد الروس للقوات الأوكرانية.

وتابع أنه تم تدمير سبع قطع من المعدات العسكرية الروسية، منها ثلاث دبابات ومركبتان مدرعتان وطائرة بدون طيار وسيارة كما تضررت سبع قطع من مركبات الجيش الروسي.