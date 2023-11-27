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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عاجل.. جهود مصرية لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة ليومين إضافيين

الهدنة الإنسانية
الهدنة الإنسانية بقطاع غزة
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اقتربت  الجهود المصرية لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة من التوصل إلى تمديدها لمدة يومين إضافيين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الرابع بحلول الإثنين، والتي جرى التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية بعد 49 يومًا من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع دون هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

الجهود المصرية القاهرة الاخبارية