غدا.. منتدى المستقبل للفكر والإبداع يناقش رواية "قلب مسه الفقد" لأميمة السلاخ

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة مساء غد الثلاثاء، ندوة نقدية لمناقشة رواية "قلب مسه الفقد" للكاتبة الروائية أميمة السلاخ، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والقاص والروائي حاتم رضوان، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

وتعد "قلب مسه الفقد" الصادرة في القاهرة عن دار المرايا للنشر، الرواية الثانية للكاتبة والصحافية أميمة السلاخ بعد روايتها "معلقون بالأمل"، فضلا عن مجموعتها القصصية "عاملة المنزل رقم ١٤".



ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".