يسرا وروجينا وفيفي عبده يشاركن في حملة تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي

حرص عدد كبير من نجمات الفن على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها الشهر القادم؛ حيث شارك في الحملة كل من يسرا، وفيفي عبده، ودينا، وصابرين، ومها أحمد، وبوسي، وروجينا، ونشروا صورة التفويض عبر حسابهم الرسمي بموقع إنستجرام.

ونص التفويض على الآتي:

حماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وإنهاء مسيرة سلام استمرت عقودًا

حماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية

حماية الفلسطينين ببقائهم على أرضهم

حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن

تفويض رئيس الجمهورية



وبجانبه أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في فترة انتخابات الرئاسة القادمة، موضحًا: "نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، موقف مصر راسخ يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".