جامعة بني سويف تنظم ندوة تعريفية عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة تعريفية عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات، وذلك بمقر كلية التجارة.

حضر اللقاء الدكتور احمد عبد الوهاب عميد الكلية، والدكتور عيد أحمد وكيل الكلية، والدكتور محمد جبر المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة، والعقيد مدحت زكريا مدير مؤسسة حياة كريمة، والأستاذ محمد المصري المنسق الميداني لمؤسسة حياة كريمة، والأستاذة زينب رجب مدير الادارة العامة للمشروعات البيئية، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

وأشاد رئيس جامعة بني سويف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي أشاد بها العديد من دول العالم كونها متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحها؛ لأنها تنبع من مسؤولية حضارية حيث تهدف المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل جوانب صحية، واجتماعية، ومعيشية يتم تقديمها للمواطن المصري، وبالأخص الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، بهدف الاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

وأوضح الدكتور منصور حسن أن الجامعة قامت خلال الفترة الماضية بالمشاركة في المبادرة وذلك تفعيلا لدورها في خدمة المجتمع، من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا وصرف العلاج المجاني للمرضي، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة عمليات جراحية لمستشفيات الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة لديها إمكانيات وتخصصات تؤهلها للمشاركة في كافة مجالات المبادرة من خلال المستشفيات الجامعية.

واستعرض مسؤولي حياة كريمة خلال اللقاء الإنجازات التي حدثت على أرض محافظة بني سويف بعد إدراج مركزي ببا وناصر ضمن المرحلة الأولى من المبادرة لتنفيذ 1616 مشروعاً فى كافة القطاعات المختلفة.