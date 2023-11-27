رئيس جامعة أسيوط يستقبل المحامي العام الأول ورئيس الاستئناف بالتفتيش القضائي

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الإثنين، المستشار يحيى فريد الزارع رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، والمستشار وسام العيوطي رئيس الاستئناف بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة؛ وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،والمستشار أحمد محفوظ المحامى العام لنيابة شمال أسيوط، والمستشار تامر محمود القاضي المحامي العام لنيابة جنوب أسيوط الكلية، والمستشار حازم محمد المحامي العام لنيابات أسيوط لشئون الأسرة، والمستشار محمد شبكة،والمستشار عمرو عماد رؤساء النيابة لنيابات الشئون الاقتصادية وغسل الأموال.

وقد رحب الدكتور أحمد المنشاوي بضيوف الجامعة الكرام، مؤكدًا على احترام الجامعة، وإجلالها لقضاء مصر الشامخ، مؤكدًا على التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات، والهيئات القضائية؛ في ترسيخ، وحماية المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون، وصون حقوق المواطنين؛ بما يحقق العدالة، ويسهم في تعزيز الاستقرار، والسلام الاجتماعي.

وأعرب المستشار يحيى فريد الزارع رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط؛ عن الامتنان، والتقدير؛ لجامعة أسيوط، وما تحظي به الجامعة من تاريخ عريق، وحافل بالإنجازات الأكاديمية، والعلمية؛ حيث تخرج منها الكثير من الشخصيات المهمة، وما تقدمه الجامعة؛ من جودة على المستوى التعليمي، والبحثي، والخدمي؛ بما يواكب التطورات الحديثة؛ في مختلف المجالات.

الجدير بالذكر، أن جامعة أسيوط تشهد؛ انعقاد فعاليات دورات متخصصة لأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف أسيوط؛ وذلك في إطار حرص، واهتمام النيابة العامة؛ على تطوير، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بها؛ في المجالات المتعلقة بجرائم تحقيق غسل الأموال، والتحقيقات المالية الموازية في الجريمة المصرية، وقضاء الأسرة.