مدير تعليم الفيوم تتابع مدارس إدارتي طامية وسنورس التعليمية

تابعت اليوم الأحد، الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عدد من مدارس إدارتي طامية وسنورس التعليمية، وذلك للإطمئنان على حسن سير وانتظام العملية التعليمية بالمدارس.

ففي إدارة طامية التعليمية ، تابعت الدكتورة أماني ، مدرسة دار السلام للتعليم الأساسي، حيث تفقدت وكيل الوزارة، المدرسة والفصول الدراسية.

وناقشت تلاميذ المدرسة فى المادة العلمية، للوقوف على المستوى. العلمي للتلاميذ، بحضور محمود هيبة مدير عام إدارة طامية التعليمية.

وفى إدارة سنورس التعليمية، تابعت وكيل الوزارة، مدرسة الشهيد جمال حسين محمد المغربي بجبلة، حيث تفقدت المدرسة والفصول الدراسية، كما تابعت معامل المدرسة وحجرات الأنشطة.

وأكدت على ضرورة المتابعة الفنية لمدير المدرسة للفصول الدراسية، والوقوف على المستوى العلمي للطلاب بالفصول الدراسية، وكذلك المتابعة الفنية المستمرة لمدير المدارس، وكذلك نظافة المدارس والفصول الدراسية، والاهتمام بالصحة العامة للطلاب.

وشددت على ضرورة الانضباط والانتظام في العمل وحضور جميع المعلمين وإدارة المدارس والطلاب طابور الصباح وتحية العلم، وأهمية الأنشطة المدرسية، وزرع روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب.

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