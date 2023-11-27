أبوسليم الليبي يرفض طلب الزمالك بنقل مباراته للقاهرة

تفاوض مجلس الزمالك في الساعات الماضية، مع فريق أبوسليم الليبي من أجل إمكانية خوض لقاء الفريقين بمباراة الإياب في القاهرة خاصة وأنها لن تقام في ليبيا .

ورفض النادي الليبي طلب الزمالك، متمسكا بخوض اللقاء في الجزائر، مؤكدين للزمالك أنهم أنهوا كافة الاجراءات الخاصة باستقبال الزمالك في الجزائر والملعب الذى سيستضيف المباراة .

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين، بعد الفوز على أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته في الرابعة عصر اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء فيوتشر ، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، و المقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام.

وفاز فريق الزمالك على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط .