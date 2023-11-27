تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. مؤسسة حياة كريمة تقدم الدعم الكامل للمواطن عرفة هاشم

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم والمساعدة للمواطن عرفه هاشم من القاهرة، وذلك عقب توجيه الرئيس بتوفير سكن كريم له ولأسرته وتقديم الدعم اللازم له.

استجابت مؤسسة حياة كريمة، على الفور، وتواصلت مع الشاب عرفه وقدمت له الدعم اللازم، وذلك بتوفير سيارة جديدة له (تاكسي) لتكون مصدر رزق دائم له ولأولاده، بالإضافة إلى توفير شقة سكنية له ولأسرته وتمكينه اقتصاديًا.

وكان الرئيس السيسي قد التقي مع الشاب هاشم أثناء أحد جولات الرئيس في محافظة القاهرة، وكان المواطن عرفه هاشم يعاني من عدم وجود مصدر رزق دائم، كما لديه الكثير من الصعوبات في معيشته ومحل سكنه.

‎يأتي ذلك ضمن جولات الرئيس في مختلف محافظات الجمهورية، وتوجيه لمؤسسة حياة كريمة في إطار دورها الإنساني والمجتمعي تجاه المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وحرصها الدائم على توفير كافة سبل الحياة الكريمة والسكن الكريم والوقوف بجانب المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لكل مواطن في كافة أنحاء الجمهورية.

