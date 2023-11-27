تكريم 21 طالبًا وطالبة في حفل تخرج الدفعة الرابعة لمعهد التمريض بسفاجا

شهد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، حفل تخرج الدفعة الرابعة للمعهد الفني للتمريض بسفاجا شعبة والذي جاء بحضور الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر والدكتور محمود عبد الوهاب مدير الإدارة الصحية بسفاجا والدكتورة نادية إسماعيل عميدة المعهد الفني الصحي بأسيوط.

وكرم رئيس المدينة، الخريجين وعددًا من أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى عدد من الضيوف والقيادات التنفيذية بسفاجا.

واستهلت شبعان كلمتها بتوجيه التحية إلى القائمين على هذا الحدث، وأعرب عن سعادته بمشاركة أبنائه وبناته من خريجي الدفعة الرابعة من المعهد الفني للتمريض بسفاجا فرحتهم بتخرجهم وتفوقهم، مؤكدا حرصه على حضور هذا الحفل كل عام للاحتفال بالخريجين الجدد.

ومن جانبه أكد الدكتور اسماعيل العربي، على أهمية الدور الذى يقدمه قطاع التمريض بالمنظومة الطبية فهو جزء أساسى لا يتجزأ من جيش مصر الأبيض الذى لولاه ما حقق القطاع الطبى تلك الانجازات والنجاحات، مؤكدا أن الدولة جاهدة على تقديم كافة سبل الدعم لتطوير التعليم الصحى، وذلك ضمن خطتها لتطوير المنظومة الصحية.

ووجهت الدكتور محمود عبد الوهاب تحية خاصة إلى أولياء الأمور على ماقدموه من جهد للوصول بأبنائهم إلى هذا التفوق، وأيضا المعهد الفنى للتمريض ومديرية الصحة والى جميع لخريجين والطلبة الأوائل.

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