محافظ الفيوم يوجه بتوفير العلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بمصانع وشركات القطاع الخاص، ومشروعات تنموية وترخيص أكشاك للأولى بالرعاية، كما وجه بتوفير مساعدات عاجلة ومعاشات للحالات الأكثر احتياجاً.

وجاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والأستاذ جبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، والأستاذة هناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والمحاسب أحمد فهيم نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وحازم حسني مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعي، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الفيوم، وممثلي جمعيتى صلاح الدين الأيوبي، ورسالة بالفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، استمع محافظ الفيوم، لشكوى أهالي قرية بهنس التابعة لمركز الفيوم، بشأن تضررهم من سوء حالة الطريق المؤدي إلى منازلهم، وعدم وجود أعمدة للإنارة به، وعلى الفور وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة تمهيد الطريق المؤدي للقرية تخفيفاً على المواطنين خلال تنقلاتهم، وكذا مراجعة موقف الإنارة بالطريق بالتنسيق بين مسئولي مجلس المدينة وقطاع الكهرباء بالفيوم، مطالباً مواطني القرية بسرعة التقديم على عدادات إنارة لمنازلهم، بعد مراجعة موقفها من حيث الترخيص والتصالح مع الجهات المختصة.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبى اللازم والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وسرعة عرض أحد الأطفال المصاب بحروق على وحدة التجميل بمستشفى الفيوم العام، والتنسيق مع المستشفى الجامعي في الشأن نفسه لإجراء العمليات اللازمة للطفل.

كما وجه بإنهاء إجراءات عملية لأحد المواطنين يعاني من انقطاع بأوتار إحدى اليدين خلال عمله باليومية، بجانب سرعة التنسيق مع معهد العيون بروض الفرج بالقاهرة، لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لمواطن، يعاني من ضمور في العصب البصري، والعرض على لجنة العلاج بالخارج على نفقة الدولة إذا لزم الأمر، مع سرعة توفير المساعدات العاجلة لتلك الحالات من قبل مسئولي التضامن الاجتماعي.

وبشأن شكوى عدد من المواطنين، يتضررون فيها من صعوبة تنقلاتهم من قراهم إلى المراكز التابعين لها ومنها إلى مدينة الفيوم ـ خاصة طلاب الجامعة والموظفين ـ وجه محافظ الفيوم، مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعي، بسرعة مراجعة خطوط سير سيارات الأجرة بمختلف الخطوط على مستوى مراكز المحافظة، وسرعة إنهاء إجراءات تراخيص سيارات الأجرة التى تم تحديد خطوط سيرها خلال الفترة السابقة من خلال القرعة العلنية للتخفيف عن المواطنين، وكذا تكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق بين الإدارة والمتابعة الميدانية بالمحافظة، للتأكد من التزام سائقي سيارات الأجرة بخطوط السير.

كما استمع المحافظ، لشكوى عدد من المواطنين، بشأن توفير مساعدات مالية وعينية عاجلة، ومعاشات شهرية للحالات الأكثر احتياجاً، موجهاً مسئولى التضامن الاجتماعى بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم، كما وجه مسئولي القوى العاملة، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بشركات ومصانع القطاع الخاص، بما يتناسب مع ظروفهم المعيشية والصحية ومؤهلاتهم العلمية، بجانب توجيه مسئولي فرع جهاز تنمية المشروعات، بتوفير الدعم اللازم للأولى بالرعاية لفتح مشروعات تنموية تعينهم على مطالب الحياة.

كما وجه مسئولي الجمعيات الأهلية بتوفير المساعدات اللازمة لتأثيث منازل بعض الأسر، بجانب توفير المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية لعروسة من الأولى بالرعاية.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن ببحث ودراسة عدد من الحالات الراغبين في فتح أكشاك على أطراف المدن خاصة الأولى بالرعاية وأصحاب الهمم، طبقاً للشروط المنظمة لذلك، كما وجه بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لعمل البحث اللازم لعدد من الحالات الأكثر احتياجاً، لتوفير وحدات سكنية لهم بالعمارات المخصصة لذلك التابعة للمحافظة.

كما وجه بالتنسيق بين مسئولي مجالس المدن ورجال الشرطة، لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات، على الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة، لتيسير الحركة المرورية.

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