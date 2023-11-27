لليوم الثاني.. استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بأبوالمطامير

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على إهتمام الدولة بتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لـ " رؤية مصر 2030".

وأشارت إلى استمرار توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة أبوالمطامير، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وواصلت اليوم، سيارة المركز التكنولوجي المتنقل عملها لليوم الثاني على التوالي بميدان تحيا مصر، وسط إقبال من المواطنين الذين توافدوا على السيارة لتقديم طلباتهم والحصول على الخدمات المقدمة من خلال المركز التكنولوجي المتنقل.

وجرى توفير سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بمدينة أبوالمطامير اليوم الاثنين الموافق 27/11/2023 بميدان تحيا مصر كما ستتواجد غدا 28/11/2023 بميدان كوبري عاشور ويوم الاربعاء الموافق 29/11/2023 بميدان كوبري الحيار ويوم الخميس الموافق 30/11/2023 - بجوار المحكمة.

وتقدم العديد من الخدمات ، تسهيلاً على المواطنين، منها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الاشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.